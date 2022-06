Ucraina, filorussi condannano a morte due mercenari britannici - Gb: "Molto preoccupati, al lavoro per il rilascio" (Di giovedì 9 giugno 2022) La Corte suprema dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk ha condannato tre foreign fighters (uno è marocchino) catturati mentre combattevano al servizio dell'esercito di Kiev. 'Hanno un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 giugno 2022) La Corte suprema dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk ha condannato tre foreign fighters (uno è marocchino) catturati mentre combattevano al servizio dell'esercito di Kiev. 'Hanno un ...

Advertising

Gab_Si_ : @WalterNova2 @MetalHe69092042 Rubare è reato! Ed è anche reato della Russia fornire armi ai filorussi per bombarda… - PulciniRemo : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. I filorussi condannano a morte due volontari britannici e un marocchin… - a_lambardi : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | I filorussi condannano a morte i due mercenari britannici. Pena capitale anche per il marocchino. Combattevano… - bizcommunityit : Ucraina, Cremlino: 'Non raggiunto alcun accordo sul grano'. Zelensky: 'Russia via dalla Fao' - Fiorellissimo : RT @News24_it: Ucraina, Cremlino: 'Non raggiunto alcun accordo sul grano'. Zelensky: 'Russia via dalla Fao' - Agenzia ANSA -