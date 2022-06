Ucraina | Canada vara restrizioni a industrie chimiche e petrolifere russe

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Le autorità canadesi hanno annunciato il divieto di fornire una serie di servizi per le. Lo ha comunicato il ministero degli Esteri canadese. Le nuoveincludono il divieto di 28 tipi di servizi per il funzionamento delle, del gas e, compresa la manutenzione, la gestione, la contabilità e la pubblicità. Questi settori rappresentano circa il 50% delle entrate finanziarie del bilancio russo e secondo il ministero degli Esteri canadese, "le misure ridurranno le opportunità per la Russia", assieme ad altre future, serviranno da deterrente nel proseguimento della guerra in