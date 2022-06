(Di giovedì 9 giugno 2022) Il presidente del Cio, Thomas, ha così commentato la decisione degli organizzatori di Wimbledon di bandire dal torneo i giocatorie bielo. Ecco le sue parole lasciate durante l’assemblea Generale dell’Associazione delleInternazionali Olimpiche Estive (Asoif) a Losanna: “Come possiamo garantire una competizione internazionale corretta se idecidono in base ai propri interessi politici chi può e chi non può partecipare? Se permettiamo aidi stabilire chi può giocare e chi no, allora siamo perduti. Il nostro compito è mantenere lo sport al di fuori del trend politico negativo. Abbiamo bisogno del rispetto deiper il nostro ruolo. Guardate i nostri amici del tennis. A Parigi, i giocatori bieloe ...

Ucraina, Bach: "I governi rispettino le federazioni sportive su atleti russi e bielorussi" Il presidente del Cio, Thomas Bach, ha così commentato la decisione degli organizzatori di Wimbledon di bandire dal torneo i giocatori russi e bielorussi. Ecco le sue parole lasciate durante ...