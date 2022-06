Tv: Dazn lancia nuovi abbonamenti, rivolta social contro aumenti (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Dazn lancia i nuovi abbonamenti 2022-23 e sui social esplode la rivolta contro l'aumento dei prezzi e le nuove condizioni di abbonamento annunciati per prossima stagione, in particolare il costo dell'abbonamento Plus per vedere le partite su due dispositivi. Tantissimi i commenti legati ai costi esagerati: "30 euro al mese per vedere le partite di Serie A di fatto potendo utilizzare un solo dispositivo è vergognoso. 40 per vederlo in due, agghiacciante", scrive un utente su twitter mentre un altro aggiunge "Da DILETTA a DISDETTA è un attimo!", in riferimento al volto di punta di Dazn Diletta Leotta. Tanti hanno postato la disdetta del proprio abbonamento e chi minaccia di farlo se non ci saranno dei cambiamenti da parte ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) -2022-23 e suiesplode lal'aumento dei prezzi e le nuove condizioni di abbonamento annunciati per prossima stagione, in particolare il costo dell'abbonamento Plus per vedere le partite su due dispositivi. Tantissimi i commenti legati ai costi esagerati: "30 euro al mese per vedere le partite di Serie A di fatto potendo utilizzare un solo dispositivo è vergognoso. 40 per vederlo in due, agghiacciante", scrive un utente su twitter mentre un altro aggiunge "Da DILETTA a DISDETTA è un attimo!", in riferimento al volto di punta diDiletta Leotta. Tanti hanno postato la disdetta del proprio abbonamento e chi minaccia di farlo se non ci saranno dei cambiamenti da parte ...

Advertising

fisco24_info : Abbonamenti Dazn, rivolta social contro gli aumenti: (Adnkronos) - Dazn lancia i nuovi abbonamenti 2022-23 e sui so… - friggio1983 : Non per spezzare una lancia a favore di DAZN ma la cosa della condivisione all’amico non esiste per nessun servizio… - Pundits01 : RT @DAZN_IT: Il capitano della #Roma lancia un messaggio chiaro dopo #ItaliaGermania #Pellegrini #NationsLeague #DAZN - DAZN_IT : Il capitano della #Roma lancia un messaggio chiaro dopo #ItaliaGermania #Pellegrini #NationsLeague #DAZN -