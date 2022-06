“Troppo grassa, non può essere lei”. Vanessa Incontrada in bikini. Bufera per la foto ‘rubata’ (Di giovedì 9 giugno 2022) Vanessa Incontrada criticata per il fisico dopo la foto pubblicata da Riccardo Signoretti sul suo profilo Instagram. Il direttore di Nuovo ha postato alcune foto che usciranno sul numero della sua rivista, in edicola questa settimana. Sta facendo discutere uno scatto che ritrae Vanessa Incontrada al mare. Vanessa Incontrada è anche una senza filtri, che non ha paura di mostrarsi così com’è, né di offrire il fianco ai commenti dei soliti hater, quelli che negli ultimi anni l’hanno resa vittima di ‘body shaming’. E lo ha dimostrato anche di recente, quando dopo le critiche e le offese irripetibili (alle quali ha sempre fatto spallucce) sul suo fisico più generoso rispetto a qualche anno fa, si è mostrata quasi senza veli. L’attrice, ha fatto in questi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022)criticata per il fisico dopo lapubblicata da Riccardo Signoretti sul suo profilo Instagram. Il direttore di Nuovo ha postato alcuneche usciranno sul numero della sua rivista, in edicola questa settimana. Sta facendo discutere uno scatto che ritraeal mare.è anche una senza filtri, che non ha paura di mostrarsi così com’è, né di offrire il fianco ai commenti dei soliti hater, quelli che negli ultimi anni l’hanno resa vittima di ‘body shaming’. E lo ha dimostrato anche di recente, quando dopo le critiche e le offese irripetibili (alle quali ha sempre fatto spallucce) sul suo fisico più generoso rispetto a qualche anno fa, si è mostrata quasi senza veli. L’attrice, ha fatto in questi ...

