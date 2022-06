Trani | consigliere comunale picchiato davanti alla moglie incinta | indagano polizia e carabinieri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 giugno 2022) Undi, Antonio Angiolillo, presidente della quarta commissione consiliare (ambiente, lavori pubblici, salvaguardia della costa, viabilità) ha subito una selvaggia aggressione nella tarda mattinata in una centralissima via della città pugliese. Un individuo accompagnato in macchina da un altro soggetto, ha fatto irruzione nel negozio presso il quale lavora ile nonostante fosse presente laal settimo mese di gravidanza lo hafacendogli perdere conoscenza. Sull’episodio stanno indagando, ma stando a quanto appreso il movente dell’aggressione sarebbe inequivocabilmente di natura politica e legato a dimissioni e nomine degli assessori in ...