(Di giovedì 9 giugno 2022) Ha deciso di mettere la parola fine alla sua vita e lui, un, lo ha fatto stamattina. Si èto dal balcone della sua abitazione di, in via Giuseppe di Vittorio, ed èsul. Sotto gli occhi increduli degli altri residenti della zona, che hanno sentito un tonfo e che, una volta affacciati alla, hanno dovuto fare i conti con un’immagine raccapricciante: il corpo senza vita riverso a terra. Suicidio astamattina Sembrerebbe essersi trattato dell’ennesimo, purtroppo, suicidio. Erano poco dopo le 6.30 di questa mattina quando l’uomo, un soggetto fragile e psichiatrico con problemi, si è gettato di sotto,della sua abitazione di, ai Castelli Romani. La ...

...sono stati un operatore del commissariato di, uno della scientifica e un agente della stradale di Albano, che hanno riferito quanto accertato nelle ore e nei giorni successivi alla: ...I pm della procura dihanno chiesto l'ergastolo per i fratelli Bianchi e 24 anni per gli ... infatti, ha messo in dubbio la scarsa visibilità del luogo in cui lasi è consumata. 'La ... Tragedia a Velletri: si lancia dalla finestra, 50enne morto sul colpo In aula il perito dei genitori della piccola Lavinia Montebove, secondo cui la donna al volante dell'auto avrebbe potuto evitare di travolgere la bimba ...Sul posto sono intervenuti la Polizia di Albano e la squadra scientifica di Roma. E’ stata comunque disposta l’autopsia presso il policlinico di Tor Vergata dal magistrato di turno della procura di ...