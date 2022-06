Tottenham, Kane si gode il feeling con Conte e valuta il rinnovo di contratto (Di giovedì 9 giugno 2022) Da separato in casa a punto di riferimento. Harry Kane è diventato un altro giocatore quando Antonio Conte si è seduto sulla panchina del Tottenham al posto di Nuno Espirito Santo. L’attaccante è infatti tornato al centro del progetto ed è stato tra i protagonisti degli spurs nella cavalcata che li ha portati in Champions League. Secondo quanto raccolto dal The Athletic, Kane starebbe addirittura valutando il rinnovo di contratto. Il centravanti è attualmente legato al club londinese fino al 2024, ma in caso di prolungamento non è da escludere che possa addirittura terminare la sua carriera con questa maglia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Da separato in casa a punto di riferimento. Harryè diventato un altro giocatore quando Antoniosi è seduto sulla panchina delal posto di Nuno Espirito Santo. L’attaccante è infatti tornato al centro del progetto ed è stato tra i protagonisti degli spurs nella cavalcata che li ha portati in Champions League. Secondo quanto raccolto dal The Athletic,starebbe addiritturando ildi. Il centravanti è attualmente legato al club londinese fino al 2024, ma in caso di prolungamento non è da escludere che possa addirittura terminare la sua carriera con questa maglia. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Tottenham, #Kane si gode il feeling con #Conte e valuta il rinnovo di contratto - Clippersfan1394 : @eltucusalamanca Ma che cazzo è il Tottenham Twitter sono quattro scappati di casa che di fanno le seghe quando Harry Kane scoreggia - smgii1908 : Infatti andrà via Lautaro. Attacco Lukaku Dybala Dzeko Correa che è quello che volevano fare un anno fa (con Sanche… - JumpedGoldoni : @7Robymar Non resta che girare Bremer al Tottenham per Kane e Kane al psg per Mbappé, ed il gioco è fatto - Ga__ber : @FFunesto @deliux9 Conte e Perisic sono andati, però. Kane e Son se lasciano il Tottenham e la Premier lo fanno per… -