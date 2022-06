Torta alla banana: Fresca, cremosissima e senza farina! (Di giovedì 9 giugno 2022) Torta alla banana: cremosissima e senza farina! Anche chi non ha la possibilità di passare molto tempo in cucina può avere voglia di creare un dolce con le proprie mani. La Torta alla banana di oggi è perfetta se non hai molto tempo da dedicare ai fornelli. Se invece non sei un asso della cucina cimentarti in questa Torta sarà estremamente semplice e vedrai che dopo questa ricetta avrai sempre più voglia di cucinare. Questa Torta alla banana ha una consistenza super cremosa e in soli 3 minuti potrai realizzare un dolce goloso che ti sazierà. Torta alla banana: cremosissima e senza ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 9 giugno 2022)Anche chi non ha la possibilità di passare molto tempo in cucina può avere voglia di creare un dolce con le proprie mani. Ladi oggi è perfetta se non hai molto tempo da dedicare ai fornelli. Se invece non sei un asso della cucina cimentarti in questasarà estremamente semplice e vedrai che dopo questa ricetta avrai sempre più voglia di cucinare. Questaha una consistenza super cremosa e in soli 3 minuti potrai realizzare un dolce goloso che ti sazierà....

