Toronto, parla il Presidente: “Insigne si sentirà come a Napoli” (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Presidente del Toronto ha affermato che Lorenzo Insigne si sentirà a casa, come a Napoli. Bill Manning, Presidente del Toronto, ha rilasciato un’intervista alla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 9 giugno 2022) Ildelha affermato che Lorenzosia casa,. Bill Manning,del, ha rilasciato un’intervista alla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MondoNapoli : Toronto, parla il presidente: 'Mi piace la positività di Insigne, spero si trovi bene con noi' -… - CalcioNews24 : Il presidente del #Toronto parla dell'arrivo di #Insigne in Canada - ItaliaRai : A @italiaconvoirai @LeitnerMaria ci parla di alcune delle start up più interessanti viste all'ultimo Motor Valley F… - andresjavierCL : RT @ItaliaRai: Sono molti gli italiani che si sono trasferiti in Tanzania e che sono impegnati in vari settori. A @italiaconvoirai ce ne pa… - ItaliaRai : Sono molti gli italiani che si sono trasferiti in Tanzania e che sono impegnati in vari settori. A @italiaconvoirai… -