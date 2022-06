Torna la Serie A, i nuovi prezzi di DAZN per la stagione 2022/2023: la novità della doppia utenza (Di giovedì 9 giugno 2022) Si avvicina l’inizio del nuovo campionato di Serie A, l’attesa è altissima per la stagione 2022/2023. Il Milan dovrà confermarsi dopo la vittoria dello scudetto, in grado di riscattarsi Inter e Napoli mentre la Juventus è una candidata per Tornare in lotta per il primo posto. Poi grande bagarre per Champions League e salvezza. DAZN continuerà a trasmettere le partite anche nella prossima stagione, di cui 7 a giornata in esclusiva e le altre tre in co-esclusiva. Sono stati comunicati a tutti gli abbonati i nuovi prezzi, a partire dalla prossima stagione. La principale novità sarà l’inaugurazione di una versione plus che permetterà la doppia visione in contemporanea da luoghi ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Si avvicina l’inizio del nuovo campionato diA, l’attesa è altissima per la. Il Milan dovrà confermarsi dopo la vittoria dello scudetto, in grado di riscattarsi Inter e Napoli mentre la Juventus è una candidata perre in lotta per il primo posto. Poi grande bagarre per Champions League e salvezza.continuerà a trasmettere le partite anche nella prossima, di cui 7 a giornata in esclusiva e le altre tre in co-esclusiva. Sono stati comunicati a tutti gli abbonati i, a partire dalla prossima. La principalesarà l’inaugurazione di una versione plus che permetterà lavisione in contemporanea da luoghi ...

