Torino Joao Pedro, c'è distanza: la Salernitana prova a inserirsi (Di giovedì 9 giugno 2022) C'è distanza tra domanda del Cagliari e offerta del Torino per quanto riguarda le richieste di Joao Pedro Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky, ci sarebbe distanza tra la domanda del Cagliari e l'offerta del Torino per Joao Pedro. I sardi chiedono dieci, ma i granata non vorrebbero spendere quella cifra. La Salernitana potrebbe provare a inserirsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

