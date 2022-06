Tiro con l’arco, l’Italia sfiderà la Spagna per l’oro nella prova a squadre agli Europei! Azzurre fuori ai quarti (Di giovedì 9 giugno 2022) Al termine della sessione mattutina della terza giornata di gara arriva la certezza della prima medaglia per l’Italia nel ricurvo ai Campionati Europei di Tiro con l’arco 2022, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi hanno infatti collezionato tre vittorie consecutive nelle eliminatorie raggiungendo così la finale per la medaglia d’oro nella prova a squadre (in programma domenica), dove se la vedranno con la Spagna. Il trio azzurro ha debuttato quest’oggi agli ottavi con un buon successo sul Portogallo per 6-2 (56-53, 53-55, 56-53, 53-50), prima di regolare la temibile Ucraina allo shoot-off per un solo punto dopo aver sperperato un vantaggio di 4-0 al termine ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Al termine della sessione mattutina della terza giornata di gara arriva la certezza della prima meda pernel ricurvo ai Campionati Europei dicon2022, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi hanno infatti collezionato tre vittorie consecutive nelle eliminatorie raggiungendo così la finale per la meda d’oro(in programma domenica), dove se la vedranno con la. Il trio azzurro ha debuttato quest’oggiottavi con un buon successo sul Portogallo per 6-2 (56-53, 53-55, 56-53, 53-50), prima di regolare la temibile Ucraina allo shoot-off per un solo punto dopo aver sperperato un vantaggio di 4-0 al termine ...

