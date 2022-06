Tiro con l’arco, Europei 2022: Nespoli si ferma ai quarti di finale, niente medaglie individuali nel ricurvo per l’Italia (Di giovedì 9 giugno 2022) Si fermano tutti prima delle semifinali gli italiani impegnati nelle competizioni individuali di ricurvo ai Campionati Europei di Tiro con l’arco 2022, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Il settore dell’arco olimpico azzurro disputerà dunque complessivamente due finali nella giornata conclusiva di domenica 12 giugno, per il bronzo nel Mixed Team e per l’oro nella prova a squadre maschile. Grande delusione in primis per il vice-campione olimpico in carica Mauro Nespoli, che si è sciolto proprio sul più bello nel quarto di finale contro l’iberico Daniel Castro pagando dazio con il punteggio di 4-6 (26-27, 28-27, 29-29, 27-27, 26-28 i parziali dei set). In precedenza la stella del movimento italiano aveva avuto ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Sino tutti prima delle semifinali gli italiani impegnati nelle competizionidiai Campionatidicon, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Il settore delolimpico azzurro disputerà dunque complessivamente due finali nella giornata conclusiva di domenica 12 giugno, per il bronzo nel Mixed Team e per l’oro nella prova a squadre maschile. Grande delusione in primis per il vice-campione olimpico in carica Mauro, che si è sciolto proprio sul più bello nel quarto dicontro l’iberico Daniel Castro pagando dazio con il punteggio di 4-6 (26-27, 28-27, 29-29, 27-27, 26-28 i parziali dei set). In precedenza la stella del movimento italiano aveva avuto ...

Advertising

CODgamesIT : ?? Modern Warfare 2 e #Warzone2 presenteranno un #poligono di tiro per testare le armi. Questo non è stato menzionat… - codnewsitalia : WARZONE 2 / MW2 ITA: Modern Warfare 2 e Warzone 2 presenteranno un poligono di tiro per testare le armi. Questo non… - LuciaMirra2 : RT @LmMassola: Io: 'ce la fai a firmare il disco con la penna o vuoi il pennarello?' E: 'ehm... si, se ce l'hai...' *tiro fuori il pennarel… - anndons7 : @RitaRuggieri7 @barumiliano Perché nei giorni scorsi con Baru è stato un tiro al bersaglio - hoodiesa7va : @cesololinter194 @milan_corner @GiovaB95 @VolCasciavit l'avessero sviluppato da finto centravanti (ma neanche tanto… -