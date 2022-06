Terremoto | Patassini Lega | “Ok sblocco credito d’imposta per imprese cratere sisma 2016”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA – “Grazie al lavoro di squadra dellaal governo, sbloccato ilper ledel. Parliamo di un provvedimento fondamentale per il territorio, a maggior ragione in un momento storico particolarmente difficile, in cui gli italiani hanno bisogno di risposte oltre che di proposte, a cui abbiamo lavorato senza sosta con i dirigenti del ministero guidato da Giancarlo Giorgetti”. Lo dichiara il deputato dellaTullio, componente della commissione Bilancio della Camera. “Siamo inizialmente intervenuti con un apposito provvedimento di legge, di cui io stesso sono stato promotore, per creare il presupposto normativo, unica via possibile per arrivare al completo ...