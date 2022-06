Advertising

CorriereUmbria : Scossa di terremoto nelle Marche #terremoto #Marche #Ascoli #sisma - ledicoladelsud : Terremoto oggi Marche, scossa 4.1 in mare davanti a costa - fisco24_info : Terremoto oggi Marche, scossa 4.1 in mare davanti a costa: (Adnkronos) - All'altezza di San Benedetto del Tronto, i… - Frances40322984 : Un pensiero affettuoso a tutti coloro che hanno impressa nella loro memoria il #terremoto che hanno subìto e che og… - chiaramondi : RT @neXtquotidiano: Terremoto al largo di San Benedetto del Tronto -

tra Marche e Abruzzo, giovedì 9 giugno: una scossa di magnitudo 4.2 della scala Richter è stata registrata alle 13:18 con epicentro nel mare Adriatico, avvertita chiaramente a Pescara, ...MARCHE M 4.2/ Ingv ultime notizie, forte scossa vicino ad Ascoli Quattro giorni lavorativi, via alla settimana corta in Gran Bretagna 'Il concetto del 20° secolo di una settimana ...Una scossa di terremoto è stata avvertita sulla costa marchigiana e abruzzese. Il sisma, secondo le prime stime dell'Ingv, si è verificato alle 13.18, con magnitudo 4.1 e con epicentro nel mare ...Sebbene la scossa sia stata avvertita distintamente in tutta la Regione, al momento non si segnalano danni Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e ...