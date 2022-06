Terremoto di magnitudo 4,2 al largo della costa marchigiana: sospeso il traffico ferroviario sulla linea Ancona-Pescara (Di giovedì 9 giugno 2022) Una scossa di Terremoto è stata avvertita oggi, 9 giugno, nelle Marche e in Abruzzo. Secondo le stime dell’Ingv, il sisma di magnitudo 4,2 è avvenuto alle 13.18 e ha avuto epicentro nel mare Adriatico, a una profondità di 22 chilometri, a circa 12 chilometri da San Benedetto del Tronto. Il Terremoto è stato avvertito in particolare nelle zone costiere delle due Regioni. Diverse segnalazioni sono arrivate dal Teramano e da Pescara, soprattutto da abitanti situati ai piani alti degli edifici. La Protezione civile ha detto che non sono stati registrati danni. In via precauzionale, il traffico ferroviario sulla linea Ancona-Pescara è stato sospeso nel tratto tra Pedaso e Porto San ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 giugno 2022) Una scossa diè stata avvertita oggi, 9 giugno, nelle Marche e in Abruzzo. Secondo le stime dell’Ingv, il sisma di4,2 è avvenuto alle 13.18 e ha avuto epicentro nel mare Adriatico, a una profondità di 22 chilometri, a circa 12 chilometri da San Benedetto del Tronto. Ilè stato avvertito in particolare nelle zone costiere delle due Regioni. Diverse segnalazioni sono arrivate dal Teramano e da, soprattutto da abitanti situati ai piani alti degli edifici. La Protezione civile ha detto che non sono stati registrati danni. In via precauzionale, ilè statonel tratto tra Pedaso e Porto San ...

SkyTG24 : #Terremoto Marche, scossa di magnitudo 4.1 in provincia di Ascoli - Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto è stata avvertita sulla costa abruzzese. Il sisma, secondo le prime stime dell'Ingv, si sar… - MediasetTgcom24 : Scossa di terremoto davanti alla costa marchigiana: magnitudo 4.2 #sanbenedettodeltronto #fermo… - 58_luigina : Terremoto, scossa in mare di magnitudo 4.1 tra Abruzzo e Marche. Protezione civile: nessun danno - fulviodeangeli1 : Terremoto Marche, scossa di magnitudo 4.2 in provincia di Ascoli Piceno: epicentro in mare di fronte a Cupra Maritt… -