SkyTG24 : #Terremoto Marche, scossa di magnitudo 4.1 in provincia di Ascoli - Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto è stata avvertita sulla costa abruzzese. Il sisma, secondo le prime stime dell'Ingv, si sar… - MediasetTgcom24 : Scossa di terremoto davanti alla costa marchigiana: magnitudo 4.2 #sanbenedettodeltronto #fermo… - LaStampa : Terremoto di magnitudo 4.2 sulla costa marchigiana. Sospesa la linea ferroviaria Ancona-Pescara - RedazioneDedalo : S. Benedetto del Tronto (AP) – Terremoto magnitudo 4.1 tra Abruzzo e Marche -

di4.1 nelle Marche, con epicentro nel mare Adriatico, a pochi chilometri dalla costa picena, in corrispondenza di San Benedetto del Tronto. La violenta scossa, a una profondità di ...Una scossa diè stata avvertita sulla costa marchigiana e abruzzese . Il sisma, secondo le prime stime dell' Ingv , si è verificato alle 13.18, con4.1 e con epicentro nel mare Adriatico , di ...Una scossa di terremoto è stata avvertita sulla costa abruzzese, in particolare nel Teramano. Il sisma, secondo le prime stime dell'Ingv, si sarebbe verificato alle 13.18, con magnitudo 4.2 e con ...Grottammare (Ap). Una forte scossa di terremoto si è verificato oggi alle 13,18 al largo della costa picena. La magnitudo è stata di 4,3 gradi Richter, con epicentro a soli 2 km di profondità, non lon ...