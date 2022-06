Terremoto al largo di San Benedetto del Tronto

(Di giovedì 9 giugno 2022) Alle 13.18 di oggi è stata registrata una scossa didi magnitudo 4.2 di fronte alla costa marchigiana picena, provincia di Ascoli. Secondo quanto riferito da Ingv, la scossa ha avuto una profondità di 22 chilometri, a 12 chilometri da Sandel. DATI #RIVISTI #ML 4.2 ore 13:18 IT del 09-06-2022, Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) Prof=22Km #INGV 31431261 https://t.co/FpN6L2HlfM — INGVterremoti (@INGVterremoti) June 9, 2022 Ilè stato localizzato a 47 km a da Teramo, 61 km da Montesilvano, 67 km da Pescara, 73 km da Ancona, 78 km da Chieti, 89 km da L’Aquila. Dopo c’è stata una replica magnitudo ML 2.4 alle 13:22 e magnitudo ML 3.0 alle 13:39. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

