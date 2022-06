Tennis, il medico di Nadal chiarisce la situazione: “L’obiettivo è disputare Wimbledon” (Di giovedì 9 giugno 2022) Rafael Nadal che cosa farà? Lo spagnolo ha concluso da trionfatore il Roland Garros 2022: la vittoria contro il norvegese Casper Ruud in Finale è valsa il 14° titolo di Parigi e ha anche rafforzato il suo status di giocatore con più Slam vinti nel suo percorso agonistico, pari a 22. Tuttavia, in queste ultime ore, a tenere banco sono le sue condizioni fisiche. Lo spagnolo ha fatto ritorno nel proprio Paese e si è recato a Barcellona per un controllo medico al suo piede sinistro infortunato. Come è noto, Nadal si è sottoposto a diverse infiltrazioni per per giocare nel Major e minimizzare il dolore. Pertanto, la visita in terra catalana si giustifica per una visita presso la clinica del dottore di fiducia, Ángel Ruiz-Cotorro, e iniziare il nuovo trattamento. Un metodo di riguardante iniezioni con radiofrequenza pulsata nei due nervi del ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Rafaelche cosa farà? Lo spagnolo ha concluso da trionfatore il Roland Garros 2022: la vittoria contro il norvegese Casper Ruud in Finale è valsa il 14° titolo di Parigi e ha anche rafforzato il suo status di giocatore con più Slam vinti nel suo percorso agonistico, pari a 22. Tuttavia, in queste ultime ore, a tenere banco sono le sue condizioni fisiche. Lo spagnolo ha fatto ritorno nel proprio Paese e si è recato a Barcellona per un controlloal suo piede sinistro infortunato. Come è noto,si è sottoposto a diverse infiltrazioni per per giocare nel Major e minimizzare il dolore. Pertanto, la visita in terra catalana si giustifica per una visita presso la clinica del dottore di fiducia, Ángel Ruiz-Cotorro, e iniziare il nuovo trattamento. Un metodo di riguardante iniezioni con radiofrequenza pulsata nei due nervi del ...

