Tennis | gli Internazionali d’Italia dal 2023 dureranno dodici giorni! Prossima edizione dal 10 al 21 maggio

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 giugno 2022) Dal prossimo anno glidigiorni e non più otto: a partire dal, quando si giocherà l’80ma, l’ATP Masters 1000 di Roma verrà ampliato con quattro giorni in più di sfide ed un tabellone principale che passerà da 56 a 96 partecipanti. Nelsi giocherà da mercoledì 10 a domenica 21. Stessa sorte toccherà ad altri due tornei di medesima categoria, ovvero quelli di Madrid e Shanghai, che saranno identici, per struttura, ai tornei di Miami ed Indian Wells. Nulla di ufficiale, al momento, è stato riferito circa lo svolgimento del torneo femminile. Così al sito federale il presidente della Federazione Italiana, Angelo Binaghi: “È un traguardo ...