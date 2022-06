Tennis | dal 2023 gli Internazionali d’Italia raddoppiano | tabellone a 96 e torneo di due settimane

(Di giovedì 9 giugno 2022) Adesso è ufficiale: gli, dal, si disputeranno in due(12 giorni) e ilpasserà da 48 a 96 giocatori. La decisione è stata ufficializzata quest’oggi dall’Atp. Un’upgrade che dunque diventerà concreto dalla prossima stagione: insieme a Roma anche ildi Madrid e il Masters 1000 di Shanghai diventerà a 96 giocatori. Dal 2025 lo diventeranno anche il Masters 1000 canadese e quello di Cincinnati che precedono gli Us Open. L’Atp ha annunciato oggi anche il calendario del circuito del: l’ottantesima edizione degli IBI si svolgerà dal 10 al 21 maggio prossimi. Questa espansione è destinata a fornire un aumento immediato per quel che concerne il montepremi, i premi messi in palio nei cinque eventi aumenteranno di ...

Adesso è ufficiale: gli Internazionali d'Italia, dal 2023, si disputeranno in due settimane (12 giorni) e il tabellone passerà da 48 a 96 giocatori. La decisione è stata ufficializzata quest'oggi dall ...Sarà un avvicinamento per Wimbledon diverso da quello previsto per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, estromesso ai quarti di finale del Roland Garros dal tedesco Alexander Zverev, non affronterà alcun torn ...