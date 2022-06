Tennis, Agenzia Mondiale Antidoping: “Le infiltrazioni che ha fatto Nadal non sono doping” (Di giovedì 9 giugno 2022) Con una nota ufficiale, la Società Spagnola di Medicina dello Sport con una nota, e anche il direttore generale dell’Agenzia Mondiale Antidoping (la WADA), Olivier Niggli, alla televisione svizzera RTS, hanno affermato come “le infiltrazioni che ha fatto Nadal non sono doping”. Il caso era scoppiato quando il ciclista Guillame Martin, intervistato da L’Equipe, aveva detto: “Nadal è un eroe perché si fa le infiltrazioni, ma se lo facessimo noi ciclisti passeremmo tutti per dopati. Ho corso al Tour de France e un Giro di Sicilia con una tendinite al ginocchio molto dolorosa. Se avessi fatto delle infiltrazioni forse sarei andato più forte…”. Nella nota si legge che “le ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Con una nota ufficiale, la Società Spagnola di Medicina dello Sport con una nota, e anche il direttore generale dell’(la WADA), Olivier Niggli, alla televisione svizzera RTS, hanno affermato come “leche hanon”. Il caso era scoppiato quando il ciclista Guillame Martin, intervistato da L’Equipe, aveva detto: “è un eroe perché si fa le, ma se lo facessimo noi ciclisti passeremmo tutti per dopati. Ho corso al Tour de France e un Giro di Sicilia con una tendinite al ginocchio molto dolorosa. Se avessidelleforse sarei andato più forte…”. Nella nota si legge che “le ...

