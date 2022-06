‘Tempo’, 15 artisti in mostra nel segno di Dante e della ricerca della spiritualità (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Sarà inaugurata sabato 11 giugno 2022 alla ‘Galleria Arte Roma Design’ (Gard) la terza edizione dell’esposizione ‘Tempo’, che quest’anno aggiunge al titolo tradizionale il sottotitolo ‘Nel mezzo del cammin …. 700+1 anni dopo’, per celebrare Dante Alighieri e la sua metafora del tempo come scorrere della vita e della maturità necessaria alla ricerca della spiritualità e dell’equilibrio con il creato. Fino al 28 giugno saranno visibili – a Roma, presso la sede della Gard, in via dei Conciatori 3/i – le opere di 15 gli artisti selezionati per genere, stile e tecniche utilizzate, che hanno affrontato, nella sua vastità e complessità, il tema del tempo. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Sarà inaugurata sabato 11 giugno 2022 alla ‘Galleria Arte Roma Design’ (Gard) la terza edizione dell’esposizione, che quest’anno aggiunge al titolo tradizionale il sottotitolo ‘Nel mezzo del cammin …. 700+1 anni dopo’, per celebrareAlighieri e la sua metafora del tempo come scorrerevita ematurità necessaria allae dell’equilibrio con il creato. Fino al 28 giugno saranno visibili – a Roma, presso la sedeGard, in via dei Conciatori 3/i – le opere di 15 gliselezionati per genere, stile e tecniche utilizzate, che hanno affrontato, nella sua vastità e complessità, il tema del tempo. ...

