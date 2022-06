Tatuaggi per 13% italiani ma occhio al melanoma nascosto (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Circa il 13% degli italiani, secondo l’Istituto superiore di sanità, ha almeno un Tatuaggio sulla pelle. Si ricorre a questa pratica per lasciare traccia sul proprio corpo di frasi, nomi di persone care e disegni di vario tipo, ritratti, figure immaginarie ed elementi grafici. Un’abitudine che però determina diversi rischi per la salute della pelle, come il fenomeno del melanoma nascosto. E’ quanto riporta un articolo pubblicato su ‘Alleati per la Salute’, il portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis, che ricorda come la nuova direttiva dell’Ue, entrata in vigore il 4 gennaio 2022, anziché rendere impossibile l’esecuzione di Tatuaggi colorati, in realtà istituisce solo controlli più severi su alcune sostanze presenti nei pigmenti, come l’alcol ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Circa il 13% degli, secondo l’Istituto superiore di sanità, ha almeno uno sulla pelle. Si ricorre a questa pratica per lasciare traccia sul proprio corpo di frasi, nomi di persone care e disegni di vario tipo, ritratti, figure immaginarie ed elementi grafici. Un’abitudine che però determina diversi rischi per la salute della pelle, come il fenomeno del. E’ quanto riporta un articolo pubblicato su ‘Alleati per la Salute’, il portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis, che ricorda come la nuova direttiva dell’Ue, entrata in vigore il 4 gennaio 2022, anziché rendere impossibile l’esecuzione dicolorati, in realtà istituisce solo controlli più severi su alcune sostanze presenti nei pigmenti, come l’alcol ...

