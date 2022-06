Tar su mascherine a scuola, confermato l’obbligo per la maturità: la decisione del tribunale amministrativo regionale (Di giovedì 9 giugno 2022) Tar su mascherine a scuola: il tribunale amministrativo regionale ha deciso di confermare l’obbligo del dispositivo anti-Covid durante gli esami di terza media e la maturità. Tar su mascherine a scuola, confermato l’obbligo per la maturità Il Tar del Lazio ha confermato l’obbligo delle mascherine a scuola non solo fino alla fine dell’anno ma anche durante gli esami di maturità e di terza media. La decisione del tribunale amministrativo regionale, quindi, rigetta il ricorso presentato dal Codacons e legittima la recente ordinanza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 giugno 2022) Tar su: ilha deciso di confermaredel dispositivo anti-Covid durante gli esami di terza media e la. Tar super laIl Tar del Lazio hadellenon solo fino alla fine dell’anno ma anche durante gli esami die di terza media. Ladel, quindi, rigetta il ricorso presentato dal Codacons e legittima la recente ordinanza ...

Advertising

borghi_claudio : Quasi mi dispiace che lamorgese e speranza abbiano ceduto con le #mascherine. Il nostro ricorso al TAR era oggettiv… - borghi_claudio : Emergono altri particolari. Il nostro ricorso al TAR contro la circolare delle mascherine per votare è stato deposi… - borghi_claudio : Qualche intossicato di grillismo dice che 'potevamo ricorrere al TAR anche per le mascherine dei bambini a scuola'.… - Adnkronos : Obbligo #mascherine per la maturità 2022, precauzione necessaria? La decisione del Tar del Lazio, che ha respinto i… - gpellegrino55 : RT @GuidoDeMartini: ?? VOTO DEL 12 GIUGNO: LE MASCHERINE NON SONO PIÙ OBBLIGATORIE AI SEGGI ?? BENE! ministri Speranza e Lamorgese cedono, s… -