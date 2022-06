“Tanto in galera non ci vado e ti ammazzo”. Arrestato lo stalker della porno attrice Waima Vitullo (Di giovedì 9 giugno 2022) Ha smesso di nascondersi Waima Vitullo. Lo stalker, che l’aveva costretta a scappare dal suo appartamento di Cinecittà, per nascondersi in una casa protetta, è stato Arrestato. Dopo l’ennesimo messaggio di morte rivolto all’attrice e sexy stalker romana. Arrestato lo stalker dell’attrice Waima Vitullo “Vedo tutto buio. Appena metti piede fuori, io compaio davanti a te”. “Ti mando all’altro mondo insieme a quel morto di fame di tuo padre, troia”. Ora Marcello Schiattarella, 35 anni, napoletano, è finalmente finito in carcere. Il gip ha deciso l’aggravamento delle misure a suo carico e lo ha fatto arrestare. La misura è stata disposta dal gip di Roma nei confronti dell’uomo, accusato di atti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022) Ha smesso di nascondersi. Lo, che l’aveva costretta a scappare dal suo appartamento di Cinecittà, per nascondersi in una casa protetta, è stato. Dopo l’ennesimo messaggio di morte rivolto all’e sexyromana.lodell’“Vedo tutto buio. Appena metti piede fuori, io compaio davanti a te”. “Ti mando all’altro mondo insieme a quel morto di fame di tuo padre, troia”. Ora Marcello Schiattarella, 35 anni, napoletano, è finalmente finito in carcere. Il gip ha deciso l’aggravamento delle misure a suo carico e lo ha fatto arrestare. La misura è stata disposta dal gip di Roma nei confronti dell’uomo, accusato di atti ...

