Tangenti sulle protesi dentarie in Lombardia Tre anni fa la denuncia dell’Anticorruzione Ma la Regione la fece rimanere lettera morta

(Di giovedì 9 giugno 2022) Il caso delle presunteper bambini nella sanità pubblica lombarda è esploso a fine maggio con cinque ordini di custodia cautelare disposti dal tribunale di Milano. Ma tutto o quasi era scritto nero su bianco già dal 2019, in una relazione ufficiale di un organismo della. Che in questi treè rimasto. Agli arresti domiciliari è finita Roberta Miccichè, rappresentante legale della Wisil Latoor srl, azienda milanese specializzata in, insieme a due collaboratori. Stessa sorte per due dentisti, Giorgio Coccolo della Asst Milano Nord, e Gianfranco Colella dell’ospedale Delmati di Sant’Angelo Lodigiano. Le accuse sono ...

Il Fatto Quotidiano

