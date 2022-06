Tamberi | ' Il Mondiale comincia a Roma'

Pubblicità

infoitsport : Golden Gala 2022, Gianmarco Tamberi: 'Voglio vincere domani e trionfare anche al Mondiale!' - infoitsport : Golden Gala, Tamberi cerca la prima vittoria a Roma: 'Mi mancano questa e l'oro mondiale' - SportRepubblica : Golden Gala, Tamberi cerca la prima vittoria a Roma: 'Mi mancano questa e l'oro mondiale' - SportRepubblica : Golden Gala, Tamberi cerca la prima vittoria a Roma: 'Mi mancano questa e l'oro mondiale' - pelo80 : RT @Rietilife: VIDEO - Gimbo Tamberi: 'A Rieti pedana magica, vengo lì per saltare sul Mondiale' - -

"La performance - ha detto- è stata di basso livello rispetto al momento in cui siamo, ... Il terzo posto non soddisfa, considerando anche che tra un mese lo attende ildi Eugene , ...I fan di Marcell Jacobs e Gianmarcopossono esultare, perché per la prima volta sull'... Formula Uno, Moto Gp, ilWRC di rally e la Superbike. Una menzione d'onore anche alle ...Cinque vittorie su sei partite per le coppie italiane impegnate nella prima giornata del Mondiale di beach volley, ospitato fino al 19 giugno al Parco del Foro Italico, a Roma. Domani faranno il loro ...(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Cinque vittorie su sei partite per le coppie italiane impegnate nella prima giornata del Mondiale di beach volley ... occhi tra gli altri del campione olimpico Gianmarco ...