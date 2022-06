Svolta storica, agli Internazionali d’Italia del 2023 12 giorni di gare (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – Notizia storica per il tennis italiano. Al raggiungimento del traguardo dell’ottantesima edizione, gli Internazionali Bnl d’Italia di tennis diventeranno ancora più grandi e offriranno uno spettacolo ancor più intenso e ricco alle centinaia di migliaia di appassionati che, com’è avvenuto del resto in quella dei record conclusasi poche settimane fa, affolleranno il magnifico impianto situato nel Parco del Foro Italico. Oggi, infatti, la Atp ha annunciato che quello di Roma sarà uno dei tre Atp Masters 1000 – gli altri sono quelli di Madrid e di Shanghai, con Montreal e Cincinnati che raggiungeranno questo status dopo altri due anni – che, dal 2023, vedrà allungare la sua durata da otto a dodici giorni e crescere il suo tabellone da 56 a 96 giocatori. Conseguentemente, il ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – Notiziaper il tennis italiano. Al raggiungimento del traguardo dell’ottantesima edizione, gliBnldi tennis diventeranno ancora più grandi e offriranno uno spettacolo ancor più intenso e ricco alle centinaia di migliaia di appassionati che, com’è avvenuto del resto in quella dei record conclusasi poche settimane fa, affolleranno il magnifico impianto situato nel Parco del Foro Italico. Oggi, infatti, la Atp ha annunciato che quello di Roma sarà uno dei tre Atp Masters 1000 – gli altri sono quelli di Madrid e di Shanghai, con Montreal e Cincinnati che raggiungeranno questo status dopo altri due anni – che, dal, vedrà allunla sua durata da otto a dodicie crescere il suo tabellone da 56 a 96 giocatori. Conseguentemente, il ...

Advertising

SoniaLaVera : RT @PaoloSpallino1: UE prossima a un possibile disastro annunciato, guerra in corso e carenza di forniture alimentari, non c'e' piu' rimedi… - LLC0429 : RT @iodicosi_: ++ QUESTA DOMENICA CAMBIA LA GIUSTIZIA: VAI A VOTARE E SCEGLI IL SÌ AI #REFERENDUMGIUSTIZIA ++ ? Dalle 7 alle 23 non perder… - angheran70 : RT @Affaritaliani: Maturità, arriva la svolta storica: durante l’orale si abbandona la mascherina - acino2020 : RT @Blowjoint: Negli Emirati Arabi Uniti l'uso personale di sostanze illecite è stato depenalizzato. Sebbene restino previste ammende molt… - Roky99760738 : RT @iodicosi_: ++ QUESTA DOMENICA CAMBIA LA GIUSTIZIA: VAI A VOTARE E SCEGLI IL SÌ AI #REFERENDUMGIUSTIZIA ++ ? Dalle 7 alle 23 non perder… -