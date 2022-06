Svizzera-Spagna, DIRETTA LIVE (0-1): ci prova la Svizzera (Di giovedì 9 giugno 2022) Vi diamo il benvenuto nella DIRETTA LIVE testuale di Svizzera-Spagna, gara valida per il 3º turno del gruppo A2 di Uefa Nations League. Il fischio d’inizio è previsto per le 20:45, con la gara che sarà trasmessa in TV da Sky Sport e in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre. La Svizzera ha perso entrambe le prime 2 partite di Nations League 2022/23, contro Repubblica Ceca (2-1) e Portogallo (4-0). L’ultimo successo della nazionale rossocrociata risale al 15 novembre 2021, quando si impose per 4-0 contro la Bulgaria e strappò il pass per i Mondiali in Qatar ai danni dell’Italia. Dopo tale gara, in amichevole l’A-Team ha perso contro l’Inghilterra a Wembley (2-1) e pareggiato in casa contro il modesto Zurigo (1-1). Gli iberici, che si sono qualificati al Mondiale ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 9 giugno 2022) Vi diamo il benvenuto nellatestuale di, gara valida per il 3º turno del gruppo A2 di Uefa Nations League. Il fischio d’inizio è previsto per le 20:45, con la gara che sarà trasmessa in TV da Sky Sport e in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre. Laha perso entrambe le prime 2 partite di Nations League 2022/23, contro Repubblica Ceca (2-1) e Portogallo (4-0). L’ultimo successo della nazionale rossocrociata risale al 15 novembre 2021, quando si impose per 4-0 contro la Bulgaria e strappò il pass per i Mondiali in Qatar ai danni dell’Italia. Dopo tale gara, in amichevole l’A-Team ha perso contro l’Inghilterra a Wembley (2-1) e pareggiato in casa contro il modesto Zurigo (1-1). Gli iberici, che si sono qualificati al Mondiale ...

