(Di giovedì 9 giugno 2022) L’AQUILA – “Per una prospettiva di autentica ripresa è necessario superare la politica dell’e delle erogazioni improduttive e investire in interventi strutturali e nella possibilità di rendere i nostri territori un ambiente favorevole al, all’impresa e allo”. Lo dichiara il senatore Gaetano, coordinatore di ‘Italia al Centro’ e referente nazionale della lista ‘L’Aquila al Centro’. “Piuttosto che spendere fiumi di denaro pubblico per incentivare la nullafacenza o ilnero, o alimentare contrapposizioni ideologiche tra dipendenti e autonomi e frae impresa come se l’impresa non fosse fonte diessa stessa – prosegue– la crisi di questi due anni e la ...

Advertising

Lopinionista : Sviluppo, Quagliariello: 'No assistenzialismo ma puntare su lavoro e partite Iva' -

Agenzia askanews

... all'impresa e allo'. Lo dichiara il senatore Gaetano, coordinatore di 'Italia al Centro' e referente nazionale della lista ' L'Aquila al Centro'. 'Piuttosto che spendere ......la spina dorsale della politica in questa terra e nel Paese e hanno rappresentato l'Italia nei momenti di massimoe di massimo progresso'. Lo ha detto il senatore Gaetano, ... Quagliariello: dal Mezzogiorno spinta per nuova stagione politica L’AQUILA – “Per una prospettiva di autentica ripresa è necessario superare la politica dell’assistenzialismo e delle erogazioni improduttive e investire in interventi strutturali e nella possibilità d ...L’AQUILA – Grande affluenza ieri pomeriggio a Paganica per il comizio della candidata sindaca Stefania Pezzopane, trasformatosi in un’inattesa allegra intervista grazie alla presenza di ‘Nduccio, che ...