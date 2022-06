Svezia-Italia U21 oggi: orario, probabili formazioni, tv, streaming Qualificazioni Europei 2023 (Di giovedì 9 giugno 2022) La nona sfida delle Qualificazioni agli Europei Under 21 2023 di calcio riserverà all’Italia, oggi, giovedì 9 giugno, lo scontro diretto contro i pari età della Svezia: i nordici sono terzi nel raggruppamento con tre punti in meno degli azzurrini, ma hanno giocato una partita in più. LA DIRETTA LIVE DI Svezia-Italia UNDER21 DALLE 18.00 L’Italia nella nona fatica delle Qualificazioni agli Europei 2023 di categoria affronterà la Svezia in trasferta. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del confronto tra Svezia ed ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) La nona sfida delleagliUnder 21di calcio riserverà all’, giovedì 9 giugno, lo scontro diretto contro i pari età della: i nordici sono terzi nel raggruppamento con tre punti in meno degli azzurrini, ma hanno giocato una partita in più. LA DIRETTA LIVE DIUNDER21 DALLE 18.00 L’nella nona fatica delleaglidi categoria affronterà lain trasferta. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, mentre la direttasarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del confronto traed ...

