Svezia Italia U21 LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di giovedì 9 giugno 2022) Allo Stadio Olympia di Helsingborg, il match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria tra Svezia U21 e Italia U21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Olympia di Helsingborg, Svezia e Italia U21 nel match valido per il gruppo F di qualificazione agli Europei di categoria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Svezia Italia U21 0-0 Fischio d’inizio ore 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Svezia Italia U21 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Nathan Verboomen (BEL) L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Allo Stadio Olympia di Helsingborg, ilvalido per le qualificazioni agli Europei di categoria traU21 eU21:, risultato,Allo Stadio Olympia di Helsingborg,U21 nelvalido per il gruppo F di qualificazione agli Europei di categoria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAU21 0-0 Fischio d’inizio ore 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLEU21 0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Nathan Verboomen (BEL) L'articolo proviene da ...

Advertising

junews24com : Svezia Italia U21, la decisione di Nicolato su Rovella e Miretti - - sportface2016 : Formazioni ufficiali #Svezia-#Italia Under 21: Qualificazioni #Europei 2023 - voceditalia : Nazionale U21: Italia in Svezia a caccia dell’Europeo. Nicolato: “Sfida impegnativa, sul piano fisico e mentale” - LucioMM1 : @bad_scientists @stebellentani @Eccalla @AdrianaSpappa scrivo +4.5% vs media 15-19, ma eccesso, morti extra, di cui… - roronacci : #Diretta Svezia-Italia U21 ore 18: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni - Corriere dello Sport… -