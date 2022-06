Svezia Italia U21 1-1: chance sprecata dagli Azzurrini, pass rimandato (Di giovedì 9 giugno 2022) Allo Stadio Olympia di Helsingborg, il match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria tra Svezia U21 e Italia U21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Olympia di Helsingborg, Svezia e Italia U21 nel match valido per il gruppo F di qualificazione agli Europei di categoria. Il pareggio mantiene ancora in bilico il pass, decisiva sarà l’ultima sfida contro l’Irlanda. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Svezia Italia U21 1-1 1? Ha preso il via il match 3? Subito problemi per Lovato, colpito al volto 4? Scintille tra Pellegri e Vagic a gioco fermo, inizio molto spezzettato e confuso: giallo per entrambi 9? GOL Svezia – Azione confusa su calcio d’angolo, Gustavsson mette in mezzo indisturbato con la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Allo Stadio Olympia di Helsingborg, il match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria traU21 eU21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Olympia di Helsingborg,U21 nel match valido per il gruppo F di qualificazione agli Europei di categoria. Il pareggio mantiene ancora in bilico il, decisiva sarà l’ultima sfida contro l’Irlanda. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiU21 1-1 1? Ha preso il via il match 3? Subito problemi per Lovato, colpito al volto 4? Scintille tra Pellegri e Vagic a gioco fermo, inizio molto spezzettato e confuso: giallo per entrambi 9? GOL– Azione confusa su calcio d’angolo, Gustavsson mette in mezzo indisturbato con la ...

