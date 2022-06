Superbonus: M5S, 'far ripartire circolazione crediti per salvare imprese e lavoratori' (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - “Il Superbonus continua a dare un contributo determinante all'economia italiana, nonostante la raffica di modifiche normative volute dal ministro Franco e dal premier Draghi che ha creato un clima di incertezza. In una fase così delicata per l'economia bisogna ristabilire le condizioni per consentire alla nostra maxi agevolazione di liberare tutto il suo potenziale in termini di sviluppo e sostenibilità ambientale. Soprattutto bisogna far saltare il blocco della circolazione dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi”. Così i deputati del Movimento 5 Stelle Luca Sut, Patrizia Terzoni e Riccardo Fraccaro. “L'incertezza normativa – proseguono - ha creato un pericoloso corto circuito. Rischiano il fallimento le migliaia di imprese che hanno programmato investimenti, che devono pagare stipendi e ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - “Ilcontinua a dare un contributo determinante all'economia italiana, nonostante la raffica di modifiche normative volute dal ministro Franco e dal premier Draghi che ha creato un clima di incertezza. In una fase così delicata per l'economia bisogna ristabilire le condizioni per consentire alla nostra maxi agevolazione di liberare tutto il suo potenziale in termini di sviluppo e sostenibilità ambientale. Soprattutto bisogna far saltare il blocco delladeifiscali legati ai bonus edilizi”. Così i deputati del Movimento 5 Stelle Luca Sut, Patrizia Terzoni e Riccardo Fraccaro. “L'incertezza normativa – proseguono - ha creato un pericoloso corto circuito. Rischiano il fallimento le migliaia diche hanno programmato investimenti, che devono pagare stipendi e ...

