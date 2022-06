Suicidio assistito | la beffa per Mario nelle Marche | dovrà pagare 5mila euro per farmaco e apparecchiature

(Di giovedì 9 giugno 2022), 44 anni, marchigiano, completamente paralizzato da 12 anni dopo un incidente stradale che gli ha stravolto la vita sarà la prima persona in Italia a poter scegliere legalmente ilfarsi carico però didi spese per l’acquisto dele delleper l’infusione. A denunciare è l’Associazione Coscioni: «In assenza di una legge lo Stato non si fa carico dei costi dell’assistenza al», spiega, «non eroga il, non fornisce la strumentazione idonea e il medico». Per queste ragioni Coscioni ha lanciato una raccolta fondi per aiutare. Pochi giorni fa l’Associazione aveva riportato le volontà di Fabio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Mario, 44 anni, completamente paralizzato da 12 anni, è la prima persona che può legalmente scegliere il suicidio m… - elio_vito : Vergognoso, a 'Mario', 44anni, da 12anni completamente paralizzato, è stato riconosciuto dallo Stato il diritto a s… - sandronedazieri : Ci fosse stato il referendum sulla cannabis e il suicidio assistito avrei fatto la fila ai seggi all’alba. Per i re… - Airone_Azzurro : RT @AvyCandeli: Dal corpo di Fabio Ridolfi, che possiede tutti i requisiti per accedere al suicidio assistito, immobilizzato da 18 anni, al… - BomprezziMarco : RT @francang1950: Che vergogna -

Lo denuncia l' associazione Luca Coscioni la quale ricorda che 'in assenza di una legge lo Stato italiano non si fa carico dei costi dell'assistenza al. Non eroga il farmaco, non ...'Lo stato non eroga il farmaco, non fornisce la strumentazione idonea e il medico. Per questo abbiamo lanciato una raccolta fondi per aiutare Mario a sostenere le spese ...Serve una raccolta fondi per raccogliere 5mila euro e permettere a Mario (nome di fantasia) di esercitare un suo diritto: scegliere di porre fine alle proprie sofferenze. Il ...La denuncia dell'Associazione Coscioni: “Mario ha l'ok per l'eutanasia ma lo Stato non paga farmaco e spese”. Nuovo caso nelle Marche: cosa dice la Chiesa ...