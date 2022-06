Suicidio assistito, associazione Coscioni: “Stato non sostiene spese. Mario dovrà pagare 5mila euro per farmaco e apparecchio medico” (Di giovedì 9 giugno 2022) Mario, il 44enne marchigiano che per primo ha ricevuto il via libera per poter scegliere il Suicidio medicalmente assistito in Italia, dovrà farsi carico di 5mila di spese per l’acquisto del farmaco e delle apparecchiature per l’infusione. A denunciarlo è l’associazione Luca Coscioni. Il motivo? “In assenza di una legge lo Stato italiano non si fa carico dei costi dell’assistenza al Suicidio assistito. Non eroga il farmaco, non fornisce la strumentazione idonea, non fornisce il medico”. In particolare lo strumento infusionale che servirebbe a Mario, “costa 4147,50 euro”, specifica l’associazione in una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022), il 44enne marchigiano che per primo ha ricevuto il via libera per poter scegliere ilmedicalmentein Italia,farsi carico didiper l’acquisto dele delle apparecchiature per l’infusione. A denunciarlo è l’Luca. Il motivo? “In assenza di una legge loitaliano non si fa carico dei costi dell’assistenza al. Non eroga il, non fornisce la strumentazione idonea, non fornisce il”. In particolare lo strumento infusionale che servirebbe a, “costa 4147,50”, specifica l’in una ...

Advertising

sandronedazieri : Ci fosse stato il referendum sulla cannabis e il suicidio assistito avrei fatto la fila ai seggi all’alba. Per i re… - repubblica : Suicidio assistito: 'Per morire Mario dovrà pagare cinquemila euro'. - Tg3web : 'Ho tutte le condizioni per essere aiutato a morire, ma lo Stato mi ignora'. Fabio Ridolfi, il 46enne di Pesaro che… - ChiaraZia1 : RT @Filomena_Gallo: Dopo la sentenza 242 (Cappato-DJ Fabo) Mario è la prima persona che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente a… - AnsaMarche : Suicidio assistito: Mario dovrà sostenere spese 5mila euro. Ass. Coscioni raccoglie fondi, in assenza legge Stato '… -