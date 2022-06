Su Affari la proposta di Tajani che scombina gli scenari Silvio Berlusconi presidente del Consiglio dopo il voto

(Di giovedì 9 giugno 2022) "Deciderà, come è stato per il Quirinale, ma sarebbe certamente il migliordel". Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia intervistato dataliani.it, non... Segui sutaliani.it

Advertising

CRToscana : Richiamo #antifascismo entra nello Statuto. In commissione Affari istituzionali, guidata da Giacomo Bugliani (Pd),… - ross27767 : @CarloGarzia @PButtafuoco Non vedo dove stia la difficoltà nell'essere spettatori. E' pieno di paesi che lo sono. L… - Marcell59184176 : @franborgonovo @byoblu Ma una bella inchiesta sulle onlus che sono oramai delle banche d'affari quando sarà proposta da @LaVeritaWeb -

... con il suo consenso, vice capo del Dipartimento per gligiuridici e legislativi della ...ha approvato ieri pomeriggio a larghissima maggioranza (due gli astenuti) la deliberadalla ...... ad avvicinarsi maggiormente il Manchester United, con unache però non supera i 55 ... Ma poi serve lo scatto finale per chiudere gli'.'C'è una tale effervescenza nuova, che il dubbio e ...STRASBURGO - "Sulla questione dell'unanimità noi siamo aperti ad un'evoluzione verso un maggior uso della maggioranza qualificata". Lo ha detto il ministro francesi per gli Affari Ue, Clement Beaune, ...Annunciata l’intenzione di lanciare l’Ipo nelle prossime settimane. Il Cane a sei zampe manterrà la maggioranza. Plenitude comprende tre attività: la fornitura di gas ed energia, le fonti rinnovabili ...