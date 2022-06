Stroppa, Monza: “Galliani meglio qui che al Milan” (Di giovedì 9 giugno 2022) Stroppa, Monza- Ha parlato il mister del Monza ha TMW e ha toccato davvero dei temi interessanti in vista del futuro e non solo ad oggi. LE SUE PAROLE “Molto determinato, forse ancora più qui che al Milan. E’ nato a Monza, è cresciuto qui, quindi questo obiettivo se lo sentiva proprio addosso. Chi più di lui ha sentito questo successo? Credo nessuno”. Quale il segreto di Galliani e Berlusconi? “Hanno una capacità di curare i particolari, mettono nelle condizioni di rendere al meglio tutti quanti. La bellezza è che c’è un quotidiano che è impagabile. C’è un confronto di idee che non è da tutti”. La linfa per le neopromosse è sempre stato il grande entusiasmo che ha dato sempre quel qualcosa in più in certe situazioni, ma ad oggi la piazza di Monza è in ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 9 giugno 2022)- Ha parlato il mister delha TMW e ha toccato davvero dei temi interessanti in vista del futuro e non solo ad oggi. LE SUE PAROLE “Molto determinato, forse ancora più qui che al. E’ nato a, è cresciuto qui, quindi questo obiettivo se lo sentiva proprio addosso. Chi più di lui ha sentito questo successo? Credo nessuno”. Quale il segreto die Berlusconi? “Hanno una capacità di curare i particolari, mettono nelle condizioni di rendere altutti quanti. La bellezza è che c’è un quotidiano che è impagabile. C’è un confronto di idee che non è da tutti”. La linfa per le neopromosse è sempre stato il grande entusiasmo che ha dato sempre quel qualcosa in più in certe situazioni, ma ad oggi la piazza diè in ...

