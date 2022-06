Stranger Things 5, sarà tutto diverso: salti temporali nella trama per chiudere in bellezza (Di giovedì 9 giugno 2022) Sembra che Stranger Things abbia conquistato e ipnotizzato la maggior parte degli abbonati a Netflix. La serie televisiva nata nel 2016 dalla penna dei fratelli Buffer è diventata da subito un successo planetario, grazie alla sua ambientazione fuori dagli schemi e ad una storia altrettanto stramba (lo dice, del resto, il titolo stesso). Stranger Things 4, in arrivo il finale di stagione – Adobe StockE mentre su Netflix c’è grande attesa per il gran finale della quarta stagione, che ancora non sappiamo di preciso quando sarà trasmesso, già si parla della quinta e conclusiva stagione. Che per adesso è solo nella testa dei suoi “papà” dal momento che, incredibile ma vero, ancora devono essere conclusi i due episodi finali, che promettono di essere “tanta roba”. L’unica ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Sembra cheabbia conquistato e ipnotizzato la maggior parte degli abbonati a Netflix. La serie televisiva nata nel 2016 dalla penna dei fratelli Buffer è diventata da subito un successo planetario, grazie alla sua ambientazione fuori dagli schemi e ad una storia altrettanto stramba (lo dice, del resto, il titolo stesso).4, in arrivo il finale di stagione – Adobe StockE mentre su Netflix c’è grande attesa per il gran finale della quarta stagione, che ancora non sappiamo di preciso quandotrasmesso, già si parla della quinta e conclusiva stagione. Che per adesso è solotesta dei suoi “papà” dal momento che, incredibile ma vero, ancora devono essere conclusi i due episodi finali, che promettono di essere “tanta roba”. L’unica ...

Advertising

NetflixIT : La storia continua il 1º luglio con Stranger Things 4 Volume 2. - NetflixIT : La maglietta n.8 di Lucas in Stranger Things 4 è un riferimento al primo numero di maglia dei Lakers di Kobe Bryant. - sunvflowerx_ : ma in che senso stranger things è basato su una storia vera aiuto - winteroflower : Madonna prima di mettere stranger things volevo vedermi un pezzo del future hits live di radio zeta e becco tommaso… - jupiterrse : RT @chosmia: siccome “running up that hill (a deal with god)” sta ritornando in auge grazie a stranger things; volevo fare un thread sul pe… -