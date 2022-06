Strage di Vicenza: il killer si è ucciso. Con lui un’altra persona deceduta – VIDEO (Di giovedì 9 giugno 2022) Si conclude in modo tragico la vicenda dell’assassinio della donna di 42 anni. Il corpo della vittima è stato trovato a Vicenza. Il killer si è ammazzato, di fianco a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 9 giugno 2022) Si conclude in modo tragico la vicenda dell’assassinio della donna di 42 anni. Il corpo della vittima è stato trovato a. Ilsi è ammazzato, di fianco a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

