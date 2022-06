Strada S p 67 Pozzallo- Santa Maria del Focallo | nuova segnaletica

Advertising

quotidianodirg : Un #incendio è divampato oggi lungo la strada che collega #Ispica con #Pozzallo. L’incendio è divampato in alcuni t… - peppesava : RT @Ragusanews: Pozzallo, si presenta il libro di Gino Strada - Ragusanews : Pozzallo, si presenta il libro di Gino Strada -

RagusaNews

... dopo lo sbarco di migranti adalla Sea Watch 3. 'Il nostro dialogo costante con il ... Contiamo di proseguire su questaper garantire sempre a chi è più fragile, come questi ragazzi il ......quadro di efficienza del "sistema sicurezza" nella nostra provincia e che ci indicano che la... - 02 dicembre 2021, nei comuni di Ispica, Modica,, Santa Croce Camerina, Noto (... Pozzallo, si presenta il libro di Gino Strada Pozzallo Intanto, la Guardia costiera tunisina ha bloccato cinque partenze via mare in diverse regioni del Paese, fermando in tutto 41 persone ...