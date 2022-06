Stop auto benzina e diesel | i timori dell' industria | a rischio 73mila posti - Economia - quotidiano net

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera del Parlamento europeo a stop vendite auto benzina e diesel dal 2035. #ANSA - Agenzia_Ansa : L'Europarlamento ha avallato la proposta della Commissione europea di terminare le vendite di auto nuove a benzina… - Agenzia_Ansa : E' attesa per il voto del Parlamento Ue sul capitolo auto nell'ambito del pacchetto clima. La votazione riguarderà… - giovidavr : RT @M49liberorso: Stop alle #auto #benzina e #diesel dal 2035: la decisione dell'Europarlamento, proprio adesso che Salvini aveva tolto le… - AntonioMarconi4 : RT @M49liberorso: Stop alle #auto #benzina e #diesel dal 2035: la decisione dell'Europarlamento, proprio adesso che Salvini aveva tolto le… -

venditabenzina, diesel e gpl dal 2035/ Ok Parlamento Ue: i prossimi passi Il pannello fotovoltaico verrebbe installato sui balconi delle famiglie meno abbienti in modo da garantire ...venditabenzina, diesel e gpl dal 2035/ Ok Parlamento Ue: i prossimi passi Bocciata la riforma del mercato di scambio delle emissioni, ETS , affossata dal mancato accordo tra le forze ...Avanti con le auto elettriche e la messa al bando dei motori diesel e benzina dal 2035, ma il Green deal esce con le ossa rotte e la maggioranza Ursula si ritrova a pezzi dopo il ...Il Parlamento europeo ha deciso che le auto nuove a diesel, benzina e gpl non potranno più essere vendute nell'Ue dal 2035: ora l’esame del Consiglio Ue. Sì agli emendamenti «salva Motor Valley» ...