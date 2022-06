Star Wars: Il mito dai mille volti di Andrea Guglielmino in edizione estesa (Di giovedì 9 giugno 2022) Dal comunicato stampa. In uscita il 13 giugno per la casa editrice Golem Libri l’edizione ampliata e aggiornata del successo di Andrea Guglielmino “Star Wars: il mito dai mille volti”, con capitoli aggiuntivi, una nuova prefazione di Lorenzo Fantoni (in aggiunta a quella di Oscar Cosulich) e le bellissime illustrazioni di Mauro “Manthomex” Antonini, Sudario Leggi su starwarsnews (Di giovedì 9 giugno 2022) Dal comunicato stampa. In uscita il 13 giugno per la casa editrice Golem Libri l’ampliata e aggiornata del successo di: ildai”, con capitoli aggiuntivi, una nuova prefazione di Lorenzo Fantoni (in aggiunta a quella di Oscar Cosulich) e le bellissime illustrazioni di Mauro “Manthomex” Antonini, Sudario

Advertising

_muukve_ : @_simp4lizzie super super bello, poi amo che sia a tema star wars>>> - starwarsnewsit : Star Wars: Il mito dai mille volti di Andrea Guglielmino in edizione estesa - - materassassino : @thatsnomunn Oddio il mio Ao3 ha 10 anni, ormai, sono per un sacco di fandom diversi. Per Star Wars ne ho scritte... una decina? - CYLLY24 : @midicapure Nella foto, te sembri Leila di Star Wars! Aveva un'acconciatura con le polpette... ?????? - scodoothiscrap : RT @crocinoo: faranno male le spalle a Natalie Portman per essere la regina sia di Star Wars che dell'MCU #HappyBirthdayNataliePortman http… -