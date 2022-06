Advertising

ilTorineseNews : Special Olympics Torino, la storia di Andrea - Franco32656300 : RT @calalaruta: Ultimo giorno e ultima gara per Cecilia ai Giochi Nazionali Special Olympics Torino 2022, medaglia d'oro, ma poteva essere… - calalaruta : Ultimo giorno e ultima gara per Cecilia ai Giochi Nazionali Special Olympics Torino 2022, medaglia d'oro, ma poteva… - PepePasquale1 : Stamattina al telefono con il nostro campioncino, Antonio Santorsa, di ritorno da Torino, dove ha partecipato al gi… - newsbiella : Special Olympics Torino 2022: la storia di Andrea, dal nuoto al sogno del triathlon -

Quinta e penultima giornata di XXXVII Giochi Nazionali EstiviTorino 2022 : dai campi gara non hanno smesso di emergere storie come quella di Andrea Spezzano dell' ASAD Biella , che oltre a mettere in pratica il proprio talento nel nuoto si sta ...Dal 4 al 9 giugno si è svolta a Torino, la XXXVII edizione dei Giochi Nazionali Estiviche, quest'anno, hanno visto oltre 2.500 atleti di 182 Delegazioni provenienti da tutte le regioni d'Italia, confrontarsi su 20 discipline sportive in una manifestazione come sempre ...Dal 4 al 9 giugno si è svolta a Torino, la XXXVII edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics che, quest’anno, hanno visto oltre 2.500 atleti di 182 Delegazioni provenienti da tutte le ...Teramo. Si è concluso ieri il Torneo nazionale Special Olympics a Torino, con un meritatissimo primo posto dell’Istituto “Di Poppa-Rozzi” di Teramo, specialità basket, Categoria D.La squadra, composta ...