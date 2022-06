Sparatoria nel Maryland | strage in un’azienda | almeno 3 morti Il killer ferito da un poliziotto

(Di giovedì 9 giugno 2022) È ditreil bilancio provvisorio dellascoppiata nell’azienda Columbia Machine a Smithsburg,, negli Stati Uniti, secondo un’emittente locale affiliata alla Nbc news che cita la polizia. Ilsi troverebbe in ospedale, dopo essere rimastoda un colpo di pistola partito da un. Non è ancora chiaro quali siano le sue condizioni, mentre l’agente sarebbe rimastosolo in modo lieve. June 9, 2022 Leggi anche:in Texas, il discorso di Matthew McConaughey alla Casa Bianca: «Abbiamo bisogno di una legge sul possesso delle armi» – Il video L'articolo proviene da Open.

Secondo quanto riportato dalla polizia ci sono almeno tre morti nel bilancio provvisorio. L'autore della sparatoria è stato colpito durante uno scontro a fuoco con un poliziotto. L'uomo è stato ferito. Sempre secondo quanto riferito dall'emittente locale, che cita le autorità, l'autore della sparatoria sarebbe stato colpito nello scontro a fuoco. Una sparatoria con "diverse vittime" è avvenuta alla Columbia Machine, azienda di Smithsburg, nel Maryland, a circa 75 miglia a ovest di Baltimora. Almeno tre persone sono morte in una sparatoria a Smithsburg, in Maryland, all'interno della Columbia Machine, un'azienda di macchinari con clienti in tutto il mondo. L'uomo che ha aperto il fuoco è stato ferito.