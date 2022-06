“Sono buona, ma fessa no…”. Jessica Selassié, così ha scoperto della nuova fidanzata di Barù (Di giovedì 9 giugno 2022) Jessica Selassié fidanzata Barù, è stata proprio la princess a confermare questa nuova relazione del suo ex coinquilino. Una notizia che ha gelato i Jerù, la fandom nata ai tempi del GF Vip 6 che ha sempre sperato in un’evoluzione del loro rapporto. Con una Storia Instagram Jessica Selassié ha parlato della fidanzata di Barù che, per la cronaca, è la modella Ludovica Perissinotto. Classe 1993, è originaria di Teramo, in Abruzzo, e vanta un passato da Miss: dopo essere stata eletta Miss Abruzzo, nel 2011, ha preso parte a Miss Italia guadagnandosi la fascia di Miss Eleganza. Jessica Selassié fidanzata Barù: “L’ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022), è stata proprio la princess a confermare questarelazione del suo ex coinquilino. Una notizia che ha gelato i Jerù, la fandom nata ai tempi del GF Vip 6 che ha sempre sperato in un’evoluzione del loro rapporto. Con una Storia Instagramha parlatodiche, per la cronaca, è la moLudovica Perissinotto. Classe 1993, è originaria di Teramo, in Abruzzo, e vanta un passato da Miss: dopo essere stata eletta Miss Abruzzo, nel 2011, ha preso parte a Miss Italia guadagnandosi la fascia di Miss Eleganza.: “L’ho ...

