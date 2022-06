Solo auto elettriche dal 2035, la storica decisione dell’Unione europea (Di giovedì 9 giugno 2022) L’epoca delle auto elettriche è già arrivata da qualche anno e i produttori stanno realizzando un numero sempre maggiore di ibride o elettriche totali. Finora questo non aveva messo fine però alle auto diesel e benzina, ma dal 2035 tutto cambierà. L’UE ha votato il blocco totale, con qualche eccezione, dei veicoli a combustibile fossile. Dopo un accesso e controverso dibattito tra gli eurodeputati, è finalmente passata la proposta della Commissione europea di terminare le vendite di auto nuove a benzina e diesel nel 2035. Batterie ricaricabili in offerta su Amazon, è ancora Black Friday Solo auto elettriche dal 2035 La votazione che ha portato a questa volta storica ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 9 giugno 2022) L’epoca delleè già arrivata da qualche anno e i produttori stanno realizzando un numero sempre maggiore di ibride ototali. Finora questo non aveva messo fine però allediesel e benzina, ma daltutto cambierà. L’UE ha votato il blocco totale, con qualche eccezione, dei veicoli a combustibile fossile. Dopo un accesso e controverso dibattito tra gli eurodeputati, è finalmente passata la proposta della Commissionedi terminare le vendite dinuove a benzina e diesel nel. Batterie ricaricabili in offerta su Amazon, è ancora Black FridaydalLa votazione che ha portato a questa volta...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? UNIONE EUROPEA: NEI LORO FOLLI SOGNI DAL 2035 CI DOVREBBERO ESSERE IN VENDITA SOLO AUTO ELETTRICHE ?? Così, il re… - GuidoDeMartini : ?? SOLO AUTO ELETTRICHE DAL 2035? ?? NO GRAZIE, PREFERIAMO GUIDARE???? - Linkiesta : L’estinzione delle auto inquinanti farà bene allo smog e al clima, ma non solo Saremo meno dipendenti dalle import… - SoniaLaVera : RT @lameduck1960: L'auto elettrica è il modo più raffinato di togliervi il diritto di muovervi perché potranno permettersela e permettersen… - Marina48118673 : RT @IlDrizzit: Mi dispiace, piccolo Kabongo, non potrai andare a scuola. Abbiamo deciso che dobbiamo cambiare tutti l'auto.???? Forza ??, ch… -