Sold out il concerto Emozioni a Catania

Catania – Il concerto, che sarà condotto da Salvo La Rosa, con le più belle canzoni di Battisti raccontate sul palco dall'autore Mogol e interpretate da Gianmarco Carroccia, ha registrato il tutto esaurito.Che fosse un evento di successo nessuno aveva dubbi, ma non poteva immaginarsi la mole di richieste che ha subissato lo staff organizzativo dell'associazione "Emozioni", presieduta dall'avvocato Francesca Garigliano, che sta offrendo gratuitamente alla città di Catania questa straordinaria occasione di ripercorrere il periodo magico della Musica Italiana rappresentato dalla produzione artistica della coppia Mogol-Battisti.A poche ore dalla conferenza stampa si è dovuto fare i conti con i posti limitati del meraviglioso Teatro Massimo Bellini di Catania e l'avv. Garigliano ha voluto impegnare ...

